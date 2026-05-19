“White and Torn” è il nuovo singolo dei Flame Parade. Ascolta l’intervista 🎧

“White and Torn” è il nuovo singolo dei Flame Parade, uscito venerdì 15 maggio per Materiali Sonori. Un brano che racconta la fragilità, spesso invisibile, che si cela dietro l’essere donna, in un mondo che pretende performance, bellezza, perfezione. La band ospite negli studi di Controradio ha presentato la nuova canzone svelando nuovi dettagli sulla prossima uscita discografica. L’intervista a cura di Giustina Terenzi

Attraverso un’esperienza personale legata a una diagnosi di endometriosi, “White and torn” esplora i sentimenti che emergono nel momento in cui si è costrette a fare i conti con la propria vulnerabilità, con la propria immagine che cambia all’improvviso.

Più che della malattia in sé, il brano parla di quell’istante in cui ci si scontra con la consapevolezza, imprevedibile e brutale, che non c’è più tempo per scegliere chi diventare o che direzione dare alla propria vita. Al suo interno vivono la rabbia e la frustrazione di chi cresce sentendosi ripetere “Devi fare un figlio”, come se il valore di una donna potesse essere racchiuso in quell’unica aspettativa. Eppure, in tutto questo sentirsi combattute e divise (“torn”, appunto) c’è spazio per la dolcezza, lenta e difficile, dell’imparare ad amare il proprio corpo.Il singolo si muove su chitarre distorte, quasi liquide, in un’atmosfera eterea, che cresce sempre di più, quasi a bilanciare la vorticosità ipnotica del precedente “Criminal Gospel”.

Le due tracce anticipano il quarto disco dei Flame Parade, atteso dopo l’estate, che riporta il progetto a una dimensione più essenziale e diretta, aprendo un nuovo capitolo dopo “Cannibal Dreams”, l’album che ha portato la band in tour per oltre 40 date tra Italia e Stati Uniti.

ASCOLTA L’INTERVISTA:

Flame Parade:

Marco Zampoli

Letizia Bonchi

Francesco Agozzino

Mattia Calosci

Damien Carlucci

BIOGRAFIA

I Flame Parade attraversano indie rock, dream pop e suggestioni folk con un’identità sonora in costante trasformazione, definendo nel tempo un linguaggio sempre più personale.

Dopo l’esordio con “A New Home” (2016), il quintetto toscano torna nel 2020 con “Cosmic Gathering”, un lavoro che fonde le radici new folk del gruppo con sonorità pop dal respiro internazionale, ampliando ulteriormente il proprio orizzonte sonoro.

Le atmosfere eteree e sognanti che caratterizzano i primi lavori della band si sviluppano ulteriormente in “Cannibal Dreams” (Materiali Sonori, 2023), prodotto da Matilde Davoli: un disco che segna un deciso passo in avanti in termini di identità artistica e profondità espressiva.

I Flame Parade si distinguono anche per l’intensità e la forza evocativa dei loro live: nel 2025 intensificano l’attività dal vivo con oltre 40 concerti tra Europa e Stati Uniti, arrivando fino al New Colossus Festival di New York.

Nell’aprile 2026, con il nuovo singolo “Criminal Gospel”, la band apre un nuovo capitolo del proprio percorso artistico, seguito da “White and Torn”.