Vita, morte e miracoli con il Metastasio, il teatro e la nuova stagione

Vita, Morte e Miracoli è il titolo della nuova stagione del teatro Metastasio di Prato. ‘Più che un augurio, una constatazione: per ricordarci che fanno parte allo stesso modo della nostra esistenza’, ha sottolineato il direttore artistico Massimiliano Civica nel corso della conferenza stampa di presentazione di una stagione pensata e costruita per offrire un teatro popolare d’arte.

Con 24 spettacoli distribuiti nelle tre sale del Met – Metastasio, Fabbricone, Magnolfi – la Stagione 2023/2024 pone al suo centro la drammaturgia contemporanea, affidando alle artiste e agli artisti che il Teatro Metastasio ha scelto di sostenere il compito di trovare le “parole” per rendere evidenti e condivisi quei sentimenti che oggi si agitano dentro tutti noi in maniera confusa. Accanto a questi lavori vengono presentati 4 spettacoli di autori classici (Molnar, Beckett, Ibsen, Strindberg) e gli spettacoli di grandi gruppi internazionali (The Old Trout Puppet con Famous Puppet Death Scenes, Rimini Protokoll con Nachlass, Baro d’evel con Mazùt): gli spettatori incontreranno le opere di artisti che sono solitamente visibili solo nelle grandi città europee o nelle metropoli italiane (gli spettacoli Famous Puppet Death Scenes e Nachlass quest’anno, in Italia, faranno solo le date di Prato). In più, nel periodo natalizio, in una piazza del centro di Prato allestiremo uno chapiteau che ospiterà lo spettacolo Kairòs del Teatro nelle Foglie.

Artiste e artisti di riconosciuto valore e giovani talenti emergenti compongono la rosa dei nomi in cartellone: Arturo Cirillo, Alessandro Benvenuti, Theodoros Terzopoulos, Elena Bucci, Marco Sgrosso, Livia Gionfrida, Alessandro Bergonzoni, Marta Cuscunà, Andrea Cosentino, Oscar De Summa, Fabrizio Arcuri, Fabrizio Sinisi, Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo, Virgilio Sieni, Leonardo Capuano, Renata Palminiello, Veronica Cruciani, Sara Bonaventura, Daniele Villa, Claudio Cirri, Enrico Baraldi, Nicola Borghesi, Elena Fresch, Marta Finazzi, Roberto Abbiati, Luca Zacchini, Francesco Rotelli, Giulia Zacchini, Claudio Morici, Michelangelo Maria Zanghì, Paolo Musio, Viola Graziosi, Graziano Piazza.

