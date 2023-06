Pd Toscana: annunciata la nuova segreteria di Fossi

Pd Toscana – varata la nuova segreteria regionale: il segretario regionale Emiliano Fossi ha annunciato i nomi nel corso della direzione regionale di oggi a Firenze.

Fra loro, spiega una nota, Stefania Lio, vicesegretaria del partito, Andrea Giorgio, coordinatore della segreteria, Luca Sani, responsabile dell’organizzazione, Diego Blasi, portavoce del partito, responsabile della comunicazione e dell’iniziativa politica, e Stefano Bruzzesi, responsabile Enti Locali.

A Sani e Blasi è affidato il coordinamento del gruppo di lavoro sulla riforma organizzativa del partito.

Gli altri componenti sono Marco Niccolai, Simona Querci, Federica Mainieri, Laura Rimi, Cristina Giachi, Brenda Barnini, Gianni Anselmi, Roberta Casini, Tommaso Francioli, Francesco Gazzetti, Eleonora Biancoloni, Linda Vanni e Francesco Battistini: le loro deleghe saranno assegnate nel corso della prima riunione di segreteria che si terrà nei prossimi giorni. Sono membri di diritto della segreteria regionale la tesoriera Alberta Ticciati, il segretario dei Giovani democratici Samuele Borrini e la portavoce della Conferenza regionale delle donne democratiche Tania Cintelli. Sono invitati permanenti in segreteria regionale il capogruppo in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, la presidente dell’assemblea regionale Dem Valentina Mercanti, il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni e Andrea Vignini, segretario regionale uscente di Articolo 1.

Fanno parte della segreteria regionale anche Barbara Croci e Francesca Neri, anche per loro le deleghe saranno assegnate nel corso della prima riunione di segreteria. “Innovazione, competenza ed esperienza: queste sono le tre caratteristiche della nuova segreteria regionale del Partito Democratico – sottolinea il segretario regionale Emiliano Fossi -. Vogliamo soddisfare le aspettative indicate dal congresso. Gli elettori del Pd e del centrosinistra hanno scelto una proposta politica di profondo rinnovamento. Le scelte che ho fatto nella selezione di chi mi affiancherà in questo percorso vanno in questa direzione”. Fossi si dice “contento che sia stata difesa l’unità del partito. Il Pd che vogliamo saprà essere inclusivo e rispettoso di tutte le sensibilità. Perché solo insieme saremo all’altezza delle prossime sfide decisive per il futuro delle toscane e dei toscani”.