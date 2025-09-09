Controradio Streaming
Viper Theatre, un brindisi per salvare la stagione

Domenica 14 settembre 2025 dalle ore 15 presso Ultravox Firenze “In Vino… Viperas” con Orchestra dell’Associazione delle Scuole di Musica della Toscana e il concerto dei Post Nebbia. E’ una iniziativa a sostegno del Viper Theatre andato a fuoco

Un calice di vino per salvare la stagione del Viper Theatre, il club fiorentino gravemente danneggiato da un incendio. “In Vino… Viperas” è l’iniziativa in programma domenica 14 settembre allo spazio estivo Ultravox Firenze: grazie alla meravigliosa disponibilità dell’Enoteca al Risanamento di Bologna, dalle ore 15.00 si potrà gustare ottimo vino, servito in calice e portacalice con logo Viper Theatre. I 10 euro richiesti andranno interamente allo staff del Viper con l’intento di salvare, almeno in parte e in altri spazi, la stagione di concerti e garantire un reddito alle maestranze che lavorano alla realizzazione degli spettacoli.

L’iniziativa si protrarrà per tutta la giornata, che chiude la lunga estate di Ultravox. Alle ore 18.00 è previsto il concerto dell’Orchestra dell’Associazione delle Scuole di Musica della Toscana. Alla sera saliranno sul palco i Post Nebbia, lanciatissima band nata dall’immaginario psichedelico di Carlo Corbellini e nota per il suo sound elettronico e testi in italiano. La band proporrà “Pisa Nera”, nuovo album che traspone in musica quel sentimento di vertigine generazionale sospeso tra rabbia e disillusione.

Si può sostenere il Viper anche con bonifico bancario e attraverso la campagna di crowdfunding avviata su GoFundMe. Tutti i dettagli sulle pagine social del Viper.

All’Ultravox senza stress con mezzi pubblici, soprattutto in tramvia e autobus. Per chi non può fare a meno di auto e moto c’è il grande parcheggio del piazzale delle Cascine proprio accanto al prato della Tinaia. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2025 del Comune di Firenze. Ultravox Firenze – ingresso libero Prato della Tinaia – Parco delle Cascine – Firenze

 

