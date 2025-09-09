In Toscana allerta arancione per temporali forti da oggi fino a domani 10 settembre

Allerta arancione in Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 17 di oggi fino alle 13 di domani mercoledì 10 settembre, su Toscana centrale e arcipelago. Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione fino a tutta la giornata di domani.

Allerta arancione in Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 17 di oggi fino alle 13 di domani mercoledì 10 settembre, su Toscana centrale e arcipelago. Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione fino a tutta la giornata di domani. Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social spiegando che ” il sistema di Protezione civile della Toscana è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità. Possibilità di temporali forti su gran parte della regione, più probabili sulle zone costiere e occidentali”.