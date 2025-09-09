Controradio Streaming
Autolinee Toscane: sciopero Cobas il 15/9, garantite fasce protette

By Viola Giacalone

Lunedì 15 settembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di Firenze, Prato e Pistoia a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore indetto dal sindacato Cobas.

 

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero.

