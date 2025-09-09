Controradio Streaming
Mar 9 Set 2025
Cercatore di funghi trovato morto in Lunigiana
Cronaca

Cercatore di funghi trovato morto in Lunigiana

By Redazione
Foto Controradio

E’ stato trovato morto stamani, dopo ricerche iniziate ieri sera, un cercatore di funghi di 65 anni scomparso in località Tavernelle, nel comune di Licciana Nardi (Massa Carrara), in Lunigiana.

L’uomo era uscito per cercare funghi senza fare ritorno a casa e ieri sera alle 20:15 i familiari hanno dato l’allarme. Nelle ricerche sono stati impegnati i vigili del fuoco, anche con l’impiego di droni e unità cinofile, oltre a carabinieri, Sast e Soccorso alpino della guardia di finanza

Il 65enne, originario di Aulla (Massa Carrara), è stato ritrovato questa mattina poco distante dal punto rilevato, vicino alla sua autovettura. E’ in corso il recupero della salma.

La stazione di Carrara e Lunigiana del soccorso alpino è stata attivata ieri intorno alle 22 per le ricerche del cercatore di funghi scomparso. Durante la notte sono stati richiesto inoltre gli interventi dell’Aeronautica militare dell’83mo Centro search and rescue e del 15mo Stormo di Cervia, che hanno fornito le coordinate geografiche del telefono del disperso grazie alla presenza a bordo del sistema Artemis, fornito di tecnologie di ultima generazione che incrocia diverse fonti di geolocalizzazione.

