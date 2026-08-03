www.controradio.it Viper, al via i lavori di bonifica, nel 2027 la riapertura. Intanto la programmazione trasloca al Tenax Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed

Restituire alla città il teatro delle Piagge la struttura entro il 2027: a quasi un anno dal rogo che ha distrutto parte del soffitto del Viper di via Pistoiese finalmente qualcosa comincia a muoversi. A settembre intanto dovrebbero partire i lavori di bonifica .

Un’operazione complessa, quella del salvataggio del Viper di via Pistoiese, seriamente danneggiato dal’’incendio divampato nella notte tra il 24 e il 25 agosto scorsi. Intanto, grazie al premio dell’assicurazione intascato di recente dal Comune che ammonta a circa 330mila euro, si potrà partire con i lavori di bonifica per poi passare alla messa in sicurezza di tutto quello che si è salvato e che fortunatamente ammonta ad oltre il 90%. Ad essere stato danneggiato infatti è stato soprattutto il tetto ma anche tutta la parte di legno lamellare che sorregge la struttura è da rifare da capo. Terminata questa fase, probabilmente entro autunno, Palazzo Vecchio potrà far partire la gara per la sistemazione definitiva.La durata dei lavori stimata è di circa un anno per un intervento che potrebbe costare fra un milione e un milione e mezzo di euro. In questo lasso di tempo, dopo l’esperienza di Grassina, e e ospitate in altri locali della scorsa stagione, la programmazione del Viper si sposterà al Tenax. Non senza la necessità di lavori di adeguamento. “L’impegno è per terminare i lavori il prima possibile per restituirlo alla città” dice l’assessora alle politiche giovanili Letizia Perini. E ce ne sarebbe davvero bisogno visto che Firenze ha fame di musica e di posti dove poterla ascoltare dal vivo. Anche tenuto conto dlla chiusura della Flog su cui, ahinoi, al momento invece non c’è alcuna novità.