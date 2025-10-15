Controradio Streaming
Mer 15 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaViminale, 1,5 milioni ai Comuni contro lo spaccio nelle scuole
CronacaPoliticaServizisicurezzaIstruzione

Viminale, 1,5 milioni ai Comuni contro lo spaccio nelle scuole

By Redazione
firenze

Il Viminale ha stanziato 1 milione e 500mila euro per il 2025 per l’operazione “Scuole Sicure”, a beneficio di 50 Comuni sopra i 15mila abitanti: i fondi saranno dedicati a progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di droghe nei pressi degli istituti scolastici. Le risorse potranno essere utilizzate per realizzare sistemi di videosorveglianza, assumere agenti di Polizia locale a tempo determinato, acquistare mezzi e attrezzature e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione.

“Con il finanziamento, anche per l’anno scolastico 2025-26, dei progetti ‘Scuole sicure’ – afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – il Viminale rinnova l’impegno sui territori per prevenire e contrastare un fenomeno odioso che lucra sul benessere di giovani e giovanissimi mettendo a repentaglio non solo la salute ma l’equilibrato sviluppo di ragazze e ragazzi. I fondi sono un segno concreto di supporto ai Comuni che, anche grazie alla preziosa collaborazione delle prefetture, potranno dotarsi di personale e strumenti aggiuntivi per la vigilanza”.”Un impegno e un’attenzione altissimi – aggiunge il titolare del Viminale – che rientrano nel più ampio disegno portato avanti – anche a livello internazionale – dal Governo, con l’incessante apporto delle Forze dell’ordine e della magistratura, nella lotta alle organizzazioni criminali cui fa capo il narcotraffico, come mostrano i quasi quotidiani arresti e sequestri di quantitativi di droghe su tutto il territorio, per riaffermare la legalità e garantire la sicurezza delle comunità”.

Articolo precedente
Stop luce il 19 ottobre in aree delle province Lucca, Pistoia e Pisa
Articolo successivo
Piero Pelù. Rumore Dentro

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30791Cronaca18420Politica4130Cultura & Spettacolo3824Diritti2599Sanità2527

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI