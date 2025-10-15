Stop luce il 19 ottobre in aree delle province Lucca, Pistoia e Pisa

Terna Rete Italia, società responsabile della rete elettrica nazionale ed E-Distribuzione (Gruppo Enel) domenica 19 ottobre svolgerà una ‘prova di riaccensione’ su alcuni comuni delle province di Pistoia, Lucca e Pisa.

Le operazioni, tra le ore 7 e le 11, simuleranno una procedura di ripartenza della rete elettrica e prevedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico “in alcune aree delle province” enunciate.

Nel dettaglio saranno coinvolte zone circoscritte nei territori comunali di Pistoia, Buggiano, Marliano, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Uzzano, Capannori, Pisa, Buti, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vicopisano.

Questa attività, pianificata e controllata con il massimo della professionalità da Terna ed E-Distribuzione, costituisce uno strumento fondamentale per testare l’efficacia delle procedure di emergenza del sistema elettrico nazionale e territoriale, con l’obiettivo di assicurare il più alto livello di efficienza, prestazioni e rapidità nella ripresa del servizio nel caso si verificasse un disservizio elettrico diffuso. La prova si inserisce nel più ampio contesto del Piano di Rialimentazione e Riaccensione del Sistema Elettrico Nazionale.

Terna ed E-Distribuzione raccomandano di “non utilizzare gli ascensori durante la fascia oraria indicata e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità, in quanto la corrente potrebbe essere riallacciata in breve tempo”.