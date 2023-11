Firenze: in arrivo più vigili di quartiere a cominciare dalle periferie

A Firenze, in arrivo altre tre pattuglie di polizia municipale in ogni quartiere, a cominciare dalle periferie. E’ quanto ha annunciato, oggi, il Sindaco Dario Nardella in Piazza Dalmazia insieme all’Assessora comunale alla sicurezza, Benedetta Albanese, e al Comandante dei Vigili urbani, Francesco Passaretti, presentando anche la stazione mobile che andrà ad integrare la polizia di quartiere.

“Antenne sul territorio, pronti a dare protezione e informazioni ai cittadini”. Li ha definiti così, il Sindaco Dario Nardella, gli agenti di polizia di quartiere che da oggi saranno implementati in tutta Firenze a cominciare dalle periferie. E’ l’ulteriore passo in avanti nell’ambito del Piano della Sicurezza della città, uno dei dieci punti che Nardella aveva presentato a metà ottobre scorso in occasione della Festa della Polizia Municipale, polizia che oggi era presente in forze in Piazza Dalmazia, accanto ad una unità mobile attrezzata per raccogliere richieste e monitorare strade e piazze più affollate, uno strumento “jolly” che andrà ad integrare le tre pattuglie in più dei Vigili Urbani. Presenti anche l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese, il comandante della Polizia municipale Francesco Passaretti, il presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli, e il presidente dell’Associazione CCN Dalmazia, Stefano Decina. Il territorio sarà servito con turni aggiuntivi in base alle esigenze dei vari quartieri, con presidi pomeridiani e serali, a volte anche notturni. Come da Piano Sicurezza, sono in arrivo, inoltre, 50 ispettori di cui 25 già in questi giorni e altri 50 all’inizio del 2024. Sempre nell’ottica di un potenziamento dell’organico, nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per la ricerca di 200 agenti di polizia municipale. “I fenomeni di criminalità possono essere contrastati solo con l’aiuto delle forze dell’ordine, al momento ci sono troppe poche pattuglie, soprattutto di notte quando si concentra la criminalità. Le forze dell’ordine – dunque Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza – sono fondamentali”. Così Dario Nardella, che non manca di bacchettare ironicamente il governo anche sull’operazione “Strade Sicure” che prevede l’arrivo di 24 militari nel capoluogo toscano (1800 in tutto sul territorio nazionale, n.d.r.), “li aspettiamo a gloria – dice – e quando finalmente li vedremo gli andremo a stringere la mano perché una città più sicura è una città più vivibile”. Particolarmente soddisfatto il presidente del CCN Dalmazia, Stefano Decina, che parla di una situazione migliorata in zona, soprattutto a seguito dell’esposto fatto dai commercianti lo scorso Giugno e della testa di capra rinvenuta nella piazza, scarnificata e priva di corna e “che – ha tenuto a sottolineare – assume i contorni di una minaccia in stile mafioso”. Rifredi torna lentamente ai cittadini che per recuperarla sotto i migliori auspici stanno pianificando una serie di attività per le feste natalizie. Dicembre sarà un mese intenso con mercatini, cori gospel e cacce al tesoro per grandi e piccini.