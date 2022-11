Criminalità Firenze, assessora Albanese: “Grande attenzione da parte del Comune”

Firenze, l’assessora alla sicurezza di Palazzo Vecchio, Benedetta Albanese, ha risposto in Consiglio comunale a un question time di Alessandro Draghi, capogruppo Fdi, sugli episodi di criminalità degli ultimi giorni.

Benedetta Albanese ha detto che sugli episodi di criminalità avvenuti negli ultimi giorni a Firenze “c’è grande attenzione da parte del Comune che è in prima linea non solo per cercare di fronteggiare efficacemente il fenomeno ma pure per stare in ascolto e al fianco della nostra cittadinanza.”

“Nel Cosp di mercoledì scorso -prosegue l’assessore- avevamo chiesto di inserire questo elemento dell’ordine del giorno perché fosse efficacemente affrontato nel luogo opportuno.”

Sempre in riferimento poi al Cosp della scorsa settimana Abanese ci fa sapere che “è stato deciso un rafforzamento interforze a cui collabora anche la nostra polizia municipale rispetto al pattugliamento e al controllo delle zone dove abbiamo registrato questo aumento di microcriminalità”.

L’assessore continua poi dicendo che “ci sarà un aggiornamento del Cosp nelle prossime settimane. Il Comune ha dato la totale collaborazione” anche alle forze dell’ordine per il contrasto di questi fenomeni.

“Avevo già incontrato – ha concluso l’assessore Benedetta Albanese- i cittadini col presidente del Quartiere 5 Balli, a breve faremo lo stesso col presidente del Quartiere 4 Dormentoni”.