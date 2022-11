Firenze, Uil Fpl chiede strumentazione adatta per i vigili urbani

Firenze, il sindacato Uil Fpl chiede per i vigili urbani “strumentazione adatta, abbigliamento conforme che garantisca migliore agilità e migliore protezione”.

“Strumenti di difesa passivi -continua- come ad esempio, giubbetti antitaglio e cuscini protettivi per servizi Tso (già in uso in altre polizie locali). Una battaglia che la Uil Fpl sta portando avanti coi suoi delegati in Commissione vestiario in Regione“.

La sigla interviene sul tema rendendo note “aggressioni ricevute dagli agenti di alcuni reparti nei giorni scorsi. Settimana scorsa due agenti del Reparto Porta Romana in servizio notturno venivano inviate dalla centrale operativa a verificare una segnalazione in zona Porta al prato.”

“Sul posto -continua- si imbattevano in un soggetto che danneggiava i veicoli in sosta lanciandogli contro bottiglie di vetro. Il soggetto, poi tratto in arresto, opponeva una forte resistenza alle colleghe che rimanevano lievemente ferite e ricorrevano alle cure del pronto soccorso”.

“Inoltre, -prosegue la stessa nota- “pochi giorni fa una nuova aggressione a due agenti del reparto di Rifredi che dopo aver terminato un servizio di viabilità causato da un camion incastrato, venivano aggrediti senza motivo da tre soggetti di etnia rom che iniziavano a sputare, spintonare e minacciare di morte i due agenti fino ad investirne volontariamente uno con la macchina, per provare a guadagnarsi la fuga, causandogli escoriazioni alle gambe.”

“Fuga -dicono- che terminava nei cortili interni di una struttura sanitaria, dove uno dei tre soggetti aggrediva violentemente un altro agente giunto in supporto causandogli contusioni ad un braccio. Dalle perquisizioni personali e del veicolo spuntavano 2 mannaie, 1 coltello e 1 martello. I tre soggetti venivano fermati e denunciati, le armi sequestrate e due agenti erano costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso”.

“Torniamo a chiedere al Comando” della polizia municipale di Firenze “tali presidi – continua Uil Fpl – e corsi di formazione e autodifesa che già la Uil Fpl si impegna a fornire gratuitamente ai suoi iscritti, ma ribadiamo che deve essere l’amministrazione in primis a garantire questi servizi e garantire una maggiore sicurezza e preparazione per i propri agenti che tutti i giorni si trovano sulla strada esposti anche a situazioni di altissimo rischio senza adeguati presidi difensivi”.