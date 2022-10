Firenze: festa in onore dei 168 anni della polizia municipale

By

Si è svolta a Firenze, presso il salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, la cerimonia in onore dei 168 anni della Polizia Municipale

La cerimonia per i 168 anni della Polizia Municipale si sono svolti nella giornata di oggi. I momenti principali della giornata sono stati gli encomi agli agenti che si sono distinti in servizio e la consegna delle pergamene di riconoscimento ai quattordici neo pensionati.

Alla cerimonia per i 168 anni della Polizia Municipale, erano presenti il sindaco di Firenze Dario Nardella, il comandante Giacomo Tinella, gli assessori Benedetta Albanese (con delega alla sicurezza urbana), Stefano Giorgetti (polizia municipale) e il presidente del Consiglio comunale Luca Milani.

Il comandante Tinella, che da dicembre lascerà il suo incarico, ha detto che: “Da inizio anno la polizia municipale ha assicurato servizi per oltre 200 manifestazioni ed eventi con l’impiego di oltre 3.300 operatori. Il corpo insieme alle altre forze dell’ordine ha assicurato una efficace presenza operativa sulle piazze e luoghi di incontro della movida, impiegando da inizio anno a fine agosto più di 800 tra agenti e funzionari per vigilanza, ordine e sicurezza”.

“Grazie per il lavoro svolto al servizio dei cittadini, dei visitatori e della comunità intera. Quella di Firenze è una comunità internazionale della quale cerchiamo di prenderci cura con il massimo impegno: lo sforzo è grande e riguarda ogni angolo del territorio sui fronti della mobilità, della sicurezza urbana e di molti altri campi in cui la polizia municipale rappresenta il biglietto da visita della nostra Istituzione, della nostra cultura e del modo di curare le relazioni con le persone”, sono queste invece le parole pronunciate dal sindaco Nardella.

Ricordiamo infine che la cerimonia per i 168 anni della Polizia Municipale, si sono svolti a Palazzo Vecchio e sono stata preceduti, come di consueto, dalla deposizione della corona ai caduti nel piazzale del comando di Porta al Prato e dalla messa alla chiesa San Filippo Neri in piazza San Firenze.