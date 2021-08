🎧 Viareggio, 'Festival del Viaggio' in diretta su Controradio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:36 Share Share Link Embed

Viareggio, dal 2 al 5 settembre Villa Paolina a Viareggio si trasforma nella Città del Viaggio. Dopo la serata fiorentina di luglio dedicata ai viaggi di Oriana Fallaci, la sedicesima edizione del Festival del Viaggio torna in Versilia, grazie al Comune di Viareggio che sostiene il festival da tre anni.

La nuova Città del Viaggio di Viareggio offrirà molte occasioni per residenti, ospiti e turisti. Dalla farmacia alla libreria, dal mercato vintage all’agenzia viaggi, fino al beverage&food che allieterà le serate nel giardino.

Quattro serate, dalle ore 18 alle ore 23, dedicate agli eventi del Festival del Viaggio, con parole, musica e immagini. Nei primi due giorni di festival Controradio sarà in diretta da Villa Paolina dalle ore 19 alle ore 21 per raccontare dal vivo e in diretta telefonica l’avvio dell’unico festival per veri viaggiatori. Sul palco si parlerà di Siria con la giornalista Francesca Bellino, di Machu Picchu con l’antropologa Adine Gavazzi, di cinema e tv con l’attrice Daniela Poggi e di Corto Maltese con Marco Steiner e Patrizia Zanotti. Mentre in diretta telefonica parleranno Patrizio Roversi, Franco Cardini, Dacia Maraini, Sergio Staino e altri personaggi famosi.

Non mancheranno le passeggiate versiliesi, una dedicata a Mina, una a Giacomo Puccini e infine una passeggiata per conoscere e ammirare l’architettura liberty e la nostra classica Scalzeggiata®.

Grande attenzione anche per i più giovani, bambini e ragazzi, con lo spazio dedicato ai racconti e alle favole del dopocena, sempre in tema avventure di viaggio. E poi, dopo la prima a Milano, l’associazione “Donne Fotografe” esporrà 15 lavori sul viaggio delle donne, con immagini giganti che vestiranno Villa Paolina di avventure e bellezza.

Infine, per chi volesse mettersi alla prova con il proprio smartphone o con la propria macchina fotografica, il fotoreporter Andrea Pistolesi terrà un workshop di fotografia completamente gratuito.

Per partecipare a tutte le passeggiate e al workshop di Pistolesi serve prenotarsi via mail. Tutte le info sulle prenotazioni sono reperibili sul sito web del festival:

Info: http://www.festivaldelviaggio.it

In podcast l’intervista al direttore del Festival del Viaggio, Alessandro Agostinelli, a cura di Gimmy Tranquillo.