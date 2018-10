Via di Soffiano: proseguono lavori a tubazione, ancora disagi

Pur essendo terminati nella tarda serata di ieri i lavori di sostituzione anche del secondo tratto della tubazione di via di Soffiano a Firenze, proseguono i lavori del Publiacqua che, verificata la vetustà del tratto di tubazione a monte della seconda rottura e quindi le non sufficienti garanzie di tenuta della stessa, ha deciso di procedere con il rinnovo anche di questo tratto di tubazione.

Per seguire tale operazione, fino al primo pomeriggio, sarà necessaria la chiusura dell’acqua. E’ quanto precisa, in una nota, la società di gestione dell’acqua a Firenze. I problemi di approvvigionamento idrico si avranno in via di Soffiano, via di San Vito, via Alberto Arnoldi, via Baldovinetti. Una autobotte è sempre a disposizione dei cittadini in via di Soffiano.

Il primo guasto su è verificato ieri mattina alle cinque mandando il traffico in tilt nell’area e comportando mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione” in tutta la zona. Ancora problemi poi nel pomeriggio quando alla riapertura dell’acqua si è verificata una nuova rottura in un altro punto della condotta precedentemente interessata dal guasto di stamani e della quale erano stati sostituiti circa 12 metri.