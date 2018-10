La notte di Halloween con Enjoy Firenze tra brividi, fantasmi e antiche leggende

Halloween con Enjoy Firenze: partenza mercoledì 31 ottobre ore 20.30. In programma una suggestiva passeggiata notturna nel centro storico

Una suggestiva passeggiata notturna che esplora il centro storico tra brividi, fantasmi e antiche leggende. È questa la proposta per la sera di Halloween firmata da “Enjoy Firenze”,il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di Firenze e della Toscana in compagnia di esperti e archeologi curato da Cooperativa Archeologia (programma completo su www.enjoyfirenze.it, ingresso a pagamento alle visite, prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 e a [email protected]).

90 minuti da brivido in cui lo storytelling sarà il vero protagonista dell’itinerario, ormai diventato un must in occasione della festa di fine ottobre. Attraverso strade e piazze del centro storico i partecipanti esploreranno la città in compagnia dei racconti e delle leggende intorno a personaggi della tradizione fiorentina: dalla Berta a Ginevra degli Amieri fino a Baldaccio d’Anghiari, ascolteranno le loro storie d’amore e vendetta, visitandone i luoghi che li ricordano e che portano con sé un senso di terrore e tenebra, un’antica paura innominabile. E alla fine un dolcetto, o scherzetto, per tutti!

