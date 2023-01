Venier: “A maggio contiamo di avere l’allacciamento al rigassificatore di Piombino”

Roma, l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, sul palco dell’assemblea a Roma di Proxigas, l’associazione delle imprese italiane del gas, ha indicato nel mese di maggio, il periodo in cui il rigassificatore, che verrà ancorato nel porto di Piombino, sarà allacciato alla rete nazionale del gas.

“A maggio contiamo di avere l’allacciamento al rigassificatore di Piombino – ha dichiarato l’Ad di Snam Venier – Abbiamo fatto 8 km di gasdotto, attraversando un’area Sin – acronimo che sta per Sito di interesse nazionale – cioè area industriale da bonificare – ha spiegato Venier – Ci metteremo 6 mesi, come li hanno messi i tedeschi per allacciare le loro navi rigassificatrici. I tedeschi hanno scelto di mettere prima le navi e poi fare i procedimenti autorizzativi. Noi abbiamo fatto il contrario. Alla Conferenza dei servizi c’erano 54 enti. L’abbiamo fatta in 150 giorni, abbiamo finito il 31 ottobre e ci siamo messi subito al lavoro”.

“A Ravenna ci metteremo più tempo – ha aggiunto poi Venier – ma lì gestiremo una banchina offshore”.

L’entrata in funzione della nave rigassificatrice nel porto romagnolo è prevista per la primavera del 2024