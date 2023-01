Controradio News ore 7.25 - 26 gennaio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:22 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

sciopero dei benzinai durato un giorno in meno del previsto. Già da ieri sera infatti gli impianti hanno riaperto dalle 19 per la rete viaria urbana ed extraurbana, dalle 22 sulle autostrade). Controradio News – Non si sono registrati disagi rilevanti in Toscana per loun giorno in meno del previsto. Già da ieri sera infatti gli impianti hanno riaperto dalle 19 per la rete viaria urbana ed extraurbana, dalle 22 sulle autostrade).

Controradio news – “E’ impensabile che nel 2023 una nevicata prevista da giorni con allerta arancione diramata, possa isolare completamente paesi interi lasciando le famiglie senza elettricità, e quindi senza riscaldamento e telefono per ore ed ore. Ringrazio in modo sentito tutti coloro che hanno lavorato senza nemmeno un’ora di pausa per uscire dall’emergenza, ma devo fare un appello affinché il gestore intervenga in modo preventivo, modificando gli impianti che risultano ormai essere obsoleti”. Così il sindaco di Chiusi della Verna (Arezzo) Giampaolo Tellini dopo i disagi dei giorni scorsi.

Controradio News – Il sindaco di Firenze Dario Nardella consegnerà le chiavi della città al ministro degli Esteri Antonio Tajani in un evento a Palazzo Vecchio lunedì 30 gennaio. Lo ha annunciato lo stesso Nardella. “Consegnerò le chiavi al ministro per l’impegno che ha profuso da presidente del Parlamento europeo per la diffusione dei valori europei. Valori nei quali crede fortemente la città di Firenze”, ha spiegato il sindaco. “La decisione di dare le Chiavi della città a un ministro in carica è sbagliata. Gestire il potere in questo modo palesa enormi problemi di opportunità”. Così i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune (Spc) Dmitrij Palagi, Antonella Bundu.

Controradio news – Due pullman del servizio di trasporto scolastico diretti verso le scuole superiori di Barga (Lucca), sono andati distrutti in un incendio ieri sulla strada provinciale di Loppia a Barga. Nessun danno a persone. Il fuoco sarebbe partito dal mezzo che precedeva l’altro a breve distanza; l’autista ha fatto scendere prontamente i ragazzi ed ha provato ad utilizzare l’estintore, ma il rogo ha preso il sopravvento e le fiamme hanno attaccato anche il secondo mezzo. La strada di Loppia è rimasta chiusa per due ore.

Controradio news – E’ stata rintracciata e denunciata la responsabile dell’incidente avvenuto sul cavalcavia di Querceta, frazione del comune di Seravezza (Lucca), martedì pomeriggio quando un’auto ha urtato un ciclista che stava transitando in direzione mare facendolo rovinare a terra e non fermandosi a prestare soccorso. Si tratta di una donna di 39 anni rintracciata dalla polizia municipale in seguito alle immagini delle telecamere presenti che hanno ripreso il numero della targa.

Controradio news – Dopo 9 anni di chiusura, al via la programmazione del CINEMA ASTRA , la sala di Banca Cambiano gestita da Stensen e PRG. Oggi 26 gennaio alle 18.30 il critico cinematografico Paolo Mereghetti racconterà i trent’anni del suo celebre dizionario del cinema, dialogando col direttore del Festival dei Popoli Alessandro Stellino (ingresso gratuito su prenotazione). In prima serata giovedì 26, introdotto dallo stesso Mereghetti, alle ore 21 il film La signora di Shanghai di Orson Welles che sarà proiettato in una versione restaurata e in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’inaugurazione si svilupperà per tutto il fine settimana e prevede numerosi eventi, film, incontri, mostre.