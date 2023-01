Incendio autobus in Garfagnana. Lega: “Ci aspettiamo da Autolinee Toscane risposte certe”. AT: “Siamo qui da un anno, quel bus da 17″

Firenze, sta suscitando molte polemiche la notizia dei due autobus del servizio di trasporto scolastico, che erano diretti verso le scuole superiori di Barga e che sono andati distrutti in un incendio, questa mattina sulla strada provinciale di Loppia a Barga, senza che fortunatamente nessuna persona sia rimasta coinvolta.

Le critiche arrivano già nel primo pomeriggio da Elisa Montemagni e Massimiliano Baldini, rispettivamente deputata e consigliere regionale della Lega: “Fortunatamente non si è fatto male nessuno, ma l’incendio che ha interessato due autobus nei pressi di Barga, è un fatto molto grave. Un plauso, innanzitutto, alla pronta reazione degli autisti che, favorendo una veloce evacuazione dei mezzi, hanno evitato conseguenze che potevano essere molto gravi. Ora, ci aspettiamo da Autolinee Toscane risposte certe e tempestive che spieghino come possa essere accaduto un evento così potenzialmente drammatico”.

“Il tema della sicurezza sui mezzi pubblici deve essere, infatti, prioritario – insistono – e quanto successo in Lucchesia deve, dunque, fare attentamente riflettere”. “A monte, probabilmente – concludono Montemagni e Baldini – c’è anche la questione della gara relativa al lotto unico regionale del Tpl, soluzione da noi decisamente avversata fin dalla sua fase embrionale”.

Autolinee Toscane

Poco dopo arriva una nota di Autolinee Toscane, azienda subentrata nel servizio del tpl in Toscana a livello regionale dal novembre 2021, nota a firma del presidente Gianni Bechelli, che facendo notare quanto sia vetusto il parco autobus ereditato, sottolinea quanto fatto finora dall’azienda per ammodernarlo.

“È evidente che si può fare sempre meglio e sempre di più ed anche per questa ragione confermo la piena disponibilità della nostra azienda a confrontarsi con le istituzioni regionali e locali per verificare assieme tutte le azioni possibili per migliorare il servizio di trasporto pubblico. Siamo qui da un anno, quel bus da 17”.

Nella nota di At il presidente in primo luogo ringrazia “a nome mio e di tutta l’azienda gli autisti e il nostro personale che hanno immediatamente messo in atto ogni misura prima per salvaguardare gli utenti e poi per svolgere il servizio di tpl. Ringrazio anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per il pronto intervento”.

Poi At ribadisce che “sta compiendo uno sforzo straordinario per ammodernare una flotta ereditata al momento del subentro che, purtroppo, ha una età media eccessivamente elevata, circa 14 anni, pari al doppio della età media dei bus negli altri Paesi Ue. Di questi circa 200 At li ha dovuti rifiutare perché non potevano garantire un servizio minimo e nel corso di questo primo anno ne ha rottamati 77. Già nel primo anno di gestione At ha investito circa 40 milioni in autofinanziamento, anticipando investimenti previsti per gli anni successivi al primo, per mettere sulle strade della Toscana nuovi bus e come questo processo di rinnovamento sta proseguendo”.

Nel 2025 “At avrà portato l’età media dei propri bus a poco più di 6 anni, rinnovando quasi la metà dell’intero parco mezzi, che sarà quasi totalmente rinnovato alla fine della propria gestione”.

Oltre che per nuovi mezzi, Autolinee toscane poi spiega di aver “varato una campagna straordinaria di controllo che ha interessato oltre 500 bus per un investimento di oltre mezzo milione di euro e ha aumentato gli investimenti sulle officine e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi. Ad esempio, nelle tre officine della provincia di Lucca vengono svolti circa 360 interventi al mese”.

La Sindaca di Barga.

Una nota arriva anche dalla sindaca di Barga, Caterina Campani, che sottolinea come nell’incendio, che ha coinvolto i due autobus, si sia sfiorata “una tragedia di dimensioni immani”.

“Una tragedia. Ecco cosa poteva succedere questa mattina lungo la strada per Loppia quando i due autobus pieni di studenti hanno preso fuoco. Una vicenda su cui chiedo di fare tutta la chiarezza e tutti gli accertamenti possibili, affinché mai più si verifichi una cosa simile”.

Campani ha richiesto un incontro urgente a Autolinee Toscane in merito a quanto avvenuto. “Ringrazio gli autisti che hanno avuto la prontezza di far scendere subito i ragazzi e metterli in salvo prima che le fiamme prendessero vigore – spiega -. Ovviamente ringrazio anche le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, a partire dai Vigili del Fuoco, che da stamani stanno lavorando sulla provinciale di Loppia per bonificare la strada e mettere in sicurezza la zona. Attualmente le operazioni di bonifica sono in corso e stiamo aspettando indicazioni da parte della Provincia di Lucca in merito alla riapertura della viabilità”.

“Ciò che mi preme più di qualsiasi altra cosa è che Autolinee Toscane intervenga urgentemente a sostituire i mezzi obsoleti e quindi ormai non più adeguati a garantire i necessari livelli di sicurezza. Per questo motivo ho scritto loro una lettera e ho chiesto un incontro a stretto giro. Allo stesso tempo devono essere effettuati controlli approfonditi su tutti i mezzi in dotazione per fare chiarezza su quanto accaduto e per verificare e prevenire eventuali ulteriori problemi. Gli enti locali, i passeggeri, i ragazzi, le loro famiglie devono avere la certezza che i mezzi impiegati quotidianamente per raggiungere la scuola o il posto di lavoro siano sicuri e controllati: quello che è accaduto stamani è inaccettabile”.