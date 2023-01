Chiavi della Città di Firenze al ministro Tajani. Nardella: “Per l’impegno che ha profuso da presidente del Parlamento Europeo”

Firenze, il sindaco Dario Nardella consegnerà le Chiavi della Città al ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un evento che si svolgerà a Palazzo Vecchio lunedì 30 gennaio.

Lo ha annunciato lo stesso Nardella, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del progetto ‘Lo sport per tutti’, promosso dalla Fondazione Fiorenzo Fratini. “Tajani terrà un incontro-lezione all’Istituto Universitario Europeo la mattina – ha spiegato il sindaco Nardella – e poi sarà a Palazzo Vecchio per la consegna delle Chiavi della Città. Consegnerò le chiavi al ministro per l’impegno che ha profuso da presidente del Parlamento europeo per la diffusione dei valori europei. Valori nei quali crede fortemente la città di Firenze”.

Il sindaco ha poi fornito ulteriori spiegazioni della sua decisione e sul perchè della scelta proprio del ministro Tajani come destinatario delle Chiavi della Città: “Consideriamo queste chiavi anche uno stimolo al ministro affinché possa promuovere sempre di più una cultura del dialogo con gli altri Paesi europei, possa promuovere sempre di più una politica di integrazione e possa anche sostenere le città nell’attività di cooperazione di cui Firenze è fra le protagoniste. Sarà una giornata dedicata alla città, siamo felici di questa visita: in questa occasione avremo anche modo di rilanciare tutti i progetti internazionali che Firenze ha promosso in questi anni”.