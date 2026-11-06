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Ven 6 Nov 2026
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ToscanaCronacaVannacci (FN): sarò a Firenze per l'apertura della sede di Coverciano
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Vannacci (FN): sarò a Firenze per l’apertura della sede di Coverciano

By Domenico Guarino
Vannacci

“Domani inauguro altra sede Firenze perché ci sono gli Antifa’: lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci a proposito dell’apertura della nuova sede del partito a Coverciano.

Ci sarà anche il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci all’inaugurazione della seconda sede fiorentina del partito, domani mattina a Coverciano. Lo fa sapere lo stesso generale sui social.

“Non ci dovevo essere perché non avevo spazio nell’agenda – dice con un video -. Però visto che ci sono gli antifa, i collettivi e i vari puzzoni che ci vogliono dare il benvenuto, allora ci sarò, E quindi ci vediamo in via Augusto Novelli 57 a Coverciano alle 11,30. A presto e speriamo in un bel comitato di ricevimento”.

In concomitanza con l’apertura della sede di FnV sono annunciate proteste, con un presidio sempre a Coverciano, come accadde lo scorso marzo con l’inaugurazione in piazza Tanucci, dalla parte opposta della città.

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