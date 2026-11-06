Montecatini: donna muore nell’incendio della sua abitazione

Aveva 58 anni e viveva da sola la donna morta la scorsa notte a causa di un incendio divampato in un appartamento al piano terra di una palazzina situata in centro a Montecatini (Pistoia).

Una donna di 58 anni è morta nell’incendio divampato nella notte nella sua abitazione, nel centro di Montecatini Terme (Pistoia). Le fiamme si sarebbero sviluppate senza lasciarle scampo. All’arrivo dei soccorsi, infatti, la 58enne era già deceduta. Secondo una prima ipotesi, a provocare il rogo sarebbe stato un corto circuito, forse partito da una stufa elettrica. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.

Era passata la mezzanotte quando è stato richiesto un intervento dei vigili del fuoco in seguito alla fuoriuscita di fumo dall’interno dell’abitazione. I pompieri, una volta entrati all’interno della casa, hanno rinvenuto la donna priva di coscienza nella sua camera da letto: il personale sanitario, intervenuto tempestivamente, ha tentato di rianimare la 58enne, ma ha poi dovuto constatarne il decesso per intossicazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale. La salma è stata quindi restituita ai familiari.

Secondo una prima ipotesi, a provocare l’incendio sarebbe stato un corto circuito, probabilmente generato da una apparecchiatura elettrica. I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme ed evitato che si propagassero anche agli edifici adiacenti.