MODA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO: AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA PER PATRIZIA PEPE E DIXIE

Due importanti marchi della moda italiana, Patrizia Pepe e Dixie, finiscono sotto amministrazione giudiziaria per una vicenda legata allo sfruttamento del lavoro nella filiera produttiva. L’inchiesta ricostruisce un sistema di appalti e subappalti con lavoratori sottoposti a condizioni degradanti, la cui collaborazione è stata decisiva per le indagini.

PRATO La procura guidata da Luca Tescaroli colpisce ancora duramente, con le sue indagini, il sistema di presunto sfruttamento in atto del distretto pratese. Due marchi molto conosciuti della moda italiana finiscono sotto amministrazione giudiziaria per aver fiancheggiato il sistema. Si tratta di Patrizia Pepe e Dixie, società con sedi legali rispettivamente a Signa e Campi Bisenzio.

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di prevenzione di Firenze, su richiesta – appunto – della Procura di Prato, nell’ambito di un’inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori nella filiera produttiva dell’abbigliamento.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le due aziende avrebbero affidato per anni parte della produzione a imprese riconducibili a un’organizzazione imprenditoriale albanese. Nelle ditte coinvolte sarebbero stati impiegati lavoratori albanesi e bengalesi in condizioni di grave sfruttamento: stipendi inadeguati, turni estenuanti, riposi negati, buste paga artefatte e, in alcuni casi, lavoro nero e assenza di permessi di soggiorno. Le indagini avrebbero documentato anche episodi di violenze, vessazioni e condizioni abitative degradanti.

Le due società committenti non risultano indagate. Secondo la Procura, avrebbero però agevolato colposamente il sistema, omettendo controlli adeguati sulle aziende alle quali affidavano le lavorazioni e beneficiando così di costi più bassi e tempi di produzione ridotti. I rapporti commerciali ricostruiti dagli inquirenti avrebbero generato ricavi per circa 500mila euro a favore dell’organizzazione coinvolta.

Un elemento importante dell’inchiesta è la collaborazione di 18 lavoratori sfruttati, per i quali è stato richiesto il permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

Il procuratore di Prato Luca Tescaroli sottolinea la rilevanza del caso: per la prima volta, secondo la Procura, emergerebbe la capacità di un’organizzazione imprenditoriale albanese di penetrare un settore finora considerato appannaggio della criminalità economica cinese. L’obiettivo dell’amministrazione giudiziaria è ora risanare le aziende e interrompere ogni possibile legame con una filiera produttiva basata sullo sfruttamento del lavoro.