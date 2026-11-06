Coverciano: domani l’inaugurazione della seconda sede di FN a Firenze. Annunciato presidio di protesta

Domani alle 11.30 a Coverciano è prevista l’apertura di una nuova sede di Futuro Nazionale a Firenze. Convocato presidio di protesta da parte degli abitanti del quartiere che ieri si sono ritrovati in assemblea per decidere come comportarsi.
Via novelli 57 è questo l’indirizzo della seconda sede di futuro nazionale a Firenze. Provocazione o vero radicamento? È questo l’interrogativo visto che sia pur forte, ma in calo, nei sondaggi, non risulta che la sede di piazza Tanucci pulluli di attività e frequentazioni. Tutt’altro. Di sicuro domani a Coverciano ci sarà tutto lo stato maggiore locale e regionale dei futuristi.
A partire dai consiglieri di quartiere fiorentini, dei referenti comunale, provinciale e regionale (rispettivamente Andrea Cuscito, Fabrizio Manfredini e Tommaso Villa), del coordinatore nazionale nonché consigliere regionale della Toscana Massimiliano Simoni. Attesi anche i parlamentari Davide Bergamini, Edoardo Ziello, Rossano Sasso, Antonio Rinaldi. Al momento non è confermata la presenza del generale e leader del partito Roberto Vannacci.
Confermato, invece. confermatissimo il presidio antifascista convocato per le 10 dall’assemblea spontanea ma molto partecipata che si è riunita ieri al giardino della Montagnola.
A Coverciano i fascisti non passeranno è il monito. E del resto molti ricordano il 2004 quando in via Duse provò ad aprire la sede di Forza Nuova. Iniziativa poi abortita non prima di una massiccia manifestazione di protesta. E non maggiore fortuna ebbe poco distante da lì libreria il Fauno, sempre di area estrema destra che chiuse dopo pochi mesi dall’apertura anche a seguito una bomba carta di matrice anarchica.