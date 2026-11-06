www.controradio.it Coverciano: domani l'inaugurazione della seconda sede di FN a Firenze. Annunciato presidio di protesta Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:20 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="qR27TCLI2E"><a href="https://www.controradio.it/coverciano-domani-linaugurazione-della-seconda-sede-di-fn-a-firenze-annunciato-presidio-di-protesta/">Coverciano: domani l’inaugurazione della seconda sede di FN a Firenze. Annunciato presidio di protesta</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/coverciano-domani-linaugurazione-della-seconda-sede-di-fn-a-firenze-annunciato-presidio-di-protesta/embed/#?secret=qR27TCLI2E" width="500" height="350" title="“Coverciano: domani l’inaugurazione della seconda sede di FN a Firenze. Annunciato presidio di protesta” — www.controradio.it" data-secret="qR27TCLI2E" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Domani alle 11.30 a Coverciano è prevista l’apertura di una nuova sede di Futuro Nazionale a Firenze. Convocato presidio di protesta da parte degli abitanti del quartiere che ieri si sono ritrovati in assemblea per decidere come comportarsi.

Via novelli 57 è questo l’indirizzo della seconda sede di futuro nazionale a Firenze. Provocazione o vero radicamento? È questo l’interrogativo visto che sia pur forte, ma in calo, nei sondaggi, non risulta che la sede di piazza Tanucci pulluli di attività e frequentazioni. Tutt’altro. Di sicuro domani a Coverciano ci sarà tutto lo stato maggiore locale e regionale dei futuristi.

A partire dai consiglieri di quartiere fiorentini, dei referenti comunale, provinciale e regionale (rispettivamente Andrea Cuscito, Fabrizio Manfredini e Tommaso Villa), del coordinatore nazionale nonché consigliere regionale della Toscana Massimiliano Simoni. Attesi anche i parlamentari Davide Bergamini, Edoardo Ziello, Rossano Sasso, Antonio Rinaldi. Al momento non è confermata la presenza del generale e leader del partito Roberto Vannacci.



Confermato, invece. confermatissimo il presidio antifascista convocato per le 10 dall’assemblea spontanea ma molto partecipata che si è riunita ieri al giardino della Montagnola.



A Coverciano i fascisti non passeranno è il monito. E del resto molti ricordano il 2004 quando in via Duse provò ad aprire la sede di Forza Nuova. Iniziativa poi abortita non prima di una massiccia manifestazione di protesta. E non maggiore fortuna ebbe poco distante da lì libreria il Fauno, sempre di area estrema destra che chiuse dopo pochi mesi dall’apertura anche a seguito una bomba carta di matrice anarchica.