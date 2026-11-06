www.controradio.it Picchetto dopo lo sgombero dell'Istituto Agrario di Firenze. Studenti denunciano 'pistole puntate' Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:54 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="EH5rGwsAlk"><a href="https://www.controradio.it/picchetto-dopo-lo-sgombero-dellistituto-agrario-di-firenze-studenti-denunciano-pistole-puntate/">Picchetto dopo lo sgombero dell’Istituto Agrario di Firenze. Studenti denunciano ‘pistole puntate’</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/picchetto-dopo-lo-sgombero-dellistituto-agrario-di-firenze-studenti-denunciano-pistole-puntate/embed/#?secret=EH5rGwsAlk" width="500" height="350" title="“Picchetto dopo lo sgombero dell’Istituto Agrario di Firenze. Studenti denunciano ‘pistole puntate’” — www.controradio.it" data-secret="EH5rGwsAlk" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Manifestazione con presidio questa mattina degli studenti dell’Istituto Agrario di Firenze, che ha sede nel Parco delle Cascine, contro le modalità di intervento delle forze dell’ordine dopo un tentativo di occupazione la notte tra lunedì e martedì. I carabinieri erano intervenuti col Radiomobile perché era scattato l’allarme antifurto. La vigilanza privata aveva chiesto il pronto intervento. I giovani contestano le modalità dell’intervento delle forze dell’ordine. Quasi un centinaio stamani davanti alla scuola per la protesta a cui hanno portato sostegno esponenti di Usb, Collettivo Ex Gkn e Carc.

Il tentativo di occupazione è stato interrotto dai carabinieri arrivati proprio per un possibile furto notturno segnalato dall’allarme. Ma secondo gli studenti era stato messo in evidenza che si trattava di un’occupazione.

“Abbiamo attaccato lo striscione con scritto ‘Agrario occupato’ per certificare che si trattava di un’occupazione e non di un tentato furto. Inoltre abbiamo chiuso tutti i cancelli per evitare l’eventuale incursione di persone esterne – ricostruiscono in un comunicato gli studenti del Collettivo – Le persone esterne e non autorizzate però sono stati i carabinieri” che, affermano, “hanno deciso di scavalcare la recinzione occupando il giardino e poi hanno iniziato a prendere a calci i portoni creando tensione e paura”. Nella circostanza “abbiamo cercato più volte una mediazione che ci è stata sempre negata fino a che i carabinieri sono riusciti a sfondare una porta minacciandoci di prenderci e insultandoci”.

“Contro la vostra repressione” si legge nello striscione oggi davanti all’ingresso. Stamani il preside dell’Agrario ha avuto un lungo colloquio con alcuni studenti fuori dalla scuola.

La testimonianza raccolta da Raffaele Palumbo AUDIO