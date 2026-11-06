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Ven 6 Nov 2026
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Pisa: autista AT denuncia insulti razzisti e lascia il lavoro

By Domenico Guarino
Autista

Un’autista di origini straniere di Autolinee Toscane ha denunciato di avere subito un’aggressione razzista mentre era alla guida di un bus di linea in servizio a Pisa. Lo rende noto la Cna

La CNA precisa precisando che l’episodio è avvenuto a fine ottobre “sulla Linea 6 ai danni di una conducente in servizio che ha subito minacce, insulti a sfondo razzista e il danneggiamento del mezzo prima di riuscire a mettersi in salvo”. L’autista  ha sporto denuncia alla questura e poi ha deciso di dimettersi e lasciare il lavoro.

I fatti, prosegue la Cna, “risalgono a un pomeriggio di fine ottobre quando, intorno alle 15, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica è salito a bordo, iniziando fin da subito a colpire la carrozzeria esterna e a infastidire i passeggeri, fino ad arrivare a ostruire le porte di uscita e di fronte ai tentativi della conducente di riportare la calma, l’uomo l’ha aggredita verbalmente con insulti pesanti e discriminatori”.

La vicenda, secondo Cna e la consorziata Ctm che esprimono solidarietà all’autista, ha avuto “un epilogo drammatico che evidenzia la fragilità di un sistema in cui chi lavora si trova esposto a rischi inaccettabili, acuendo ulteriormente le difficoltà delle imprese del settore nel reperire e trattenere personale: quanto avvenuto è ignobile e intollerabile, perché non si tratta solo di un atto di vandalismo o inciviltà, ma dell’ennesima aggressione contro una persona che stava svolgendo con professionalità un servizio pubblico essenziale”.

Cna e Ctm segnalano inoltre che “l’assenza di barriere protettive adeguate e la solitudine in cui spesso si trovano i conducenti ci impongono una riflessione urgente: le dimissioni della giovane autista sono un campanello d’allarme che le istituzioni e i gestori non possono più ignorare e servono tutele concrete, presidi di sicurezza fissi e tolleranza zero verso chi aggredisce chi lavora”.

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