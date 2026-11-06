Pisa: autista AT denuncia insulti razzisti e lascia il lavoro

Un’autista di origini straniere di Autolinee Toscane ha denunciato di avere subito un’aggressione razzista mentre era alla guida di un bus di linea in servizio a Pisa. Lo rende noto la Cna

La CNA precisa precisando che l’episodio è avvenuto a fine ottobre “sulla Linea 6 ai danni di una conducente in servizio che ha subito minacce, insulti a sfondo razzista e il danneggiamento del mezzo prima di riuscire a mettersi in salvo”. L’autista ha sporto denuncia alla questura e poi ha deciso di dimettersi e lasciare il lavoro.

I fatti, prosegue la Cna, “risalgono a un pomeriggio di fine ottobre quando, intorno alle 15, un uomo in evidente stato di alterazione alcolica è salito a bordo, iniziando fin da subito a colpire la carrozzeria esterna e a infastidire i passeggeri, fino ad arrivare a ostruire le porte di uscita e di fronte ai tentativi della conducente di riportare la calma, l’uomo l’ha aggredita verbalmente con insulti pesanti e discriminatori”.

La vicenda, secondo Cna e la consorziata Ctm che esprimono solidarietà all’autista, ha avuto “un epilogo drammatico che evidenzia la fragilità di un sistema in cui chi lavora si trova esposto a rischi inaccettabili, acuendo ulteriormente le difficoltà delle imprese del settore nel reperire e trattenere personale: quanto avvenuto è ignobile e intollerabile, perché non si tratta solo di un atto di vandalismo o inciviltà, ma dell’ennesima aggressione contro una persona che stava svolgendo con professionalità un servizio pubblico essenziale”.

Cna e Ctm segnalano inoltre che “l’assenza di barriere protettive adeguate e la solitudine in cui spesso si trovano i conducenti ci impongono una riflessione urgente: le dimissioni della giovane autista sono un campanello d’allarme che le istituzioni e i gestori non possono più ignorare e servono tutele concrete, presidi di sicurezza fissi e tolleranza zero verso chi aggredisce chi lavora”.