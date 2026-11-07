Investito dal treno alla stazione, muore nel Pisano

Un uomo di 39 anni è morto stamani intorno alle 8 dopo essere stato investito dal un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Cascina, nel Pisano. Sul posto sta operando la pattuglia della polizia ferroviaria per ricostruire l’incidente, ma si profilerebbe l’ipotesi del suicidio.

La circolazione dei treni sulla tratta Pisa-Firenze è sospesa. I treni della linea alta velocità regionali possono registrare ritardi, mentre il treno veloce Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (11:36) è stato instradato da Pisa a Roma sul percorso alternativo via Grosseto e non ferma a Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina. I passeggeri in partenza da Firenze Campo Marte possono utilizzare il treno R 4096 fino a Firenze Santa Maria Novella, dove trovano proseguimento con il treno Fr 9391 e quelli diretti a Firenze Campo Marte possono proseguire il viaggio da Pisa Centrale con i primi treni regionali utili.