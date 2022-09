Vaiolo delle scimmie, Asl: “Vaccini sono disponibili in tutta la Regione Toscana”

Pisa, l’Asl Toscana nord ovest e l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) hanno attivato la nuova procedura per la prevenzione, identificazione e gestione dei casi di vaiolo delle scimmie che contiene anche le indicazioni relative alle modalità di vaccinazione offerta gratuitamente alle categorie di soggetti ad alto rischio indicati nella circolare ministeriale del 5 agosto scorso.

“I vaccini per il vaiolo delle scimmie – spiega una nota dell’Asl Toscana nord ovest – sono disponibili in tutta la Regione Toscana e da lunedì potrà partire la campagna di somministrazione dedicata ai soggetti a rischio e le strutture di malattie infettive e igiene hanno già degli elenchi di persone che verranno chiamate direttamente. Inoltre, i cittadini che ritengono di dover fare il vaccino potranno fare riferimento, in specifici orari, direttamente ai numeri di telefono delle malattie infettive di Asl Toscana nord ovest e Aoup: qui troveranno anche una sorta di servizio di ‘counselling’ per spiegare la loro situazione e per un eventuale inserimento nelle agende per la vaccinazione che può essere effettuata con due dosi a distanza di almeno 4 settimane (28 giorni) dalla prima somministrazione”.

“La dose di richiamo può essere fatta da chi ha ricevuto in passato almeno una dose di vaccino antivaiolo o da chi abbia concluso il ciclo vaccinale di due dosi da oltre due anni”. Al via le vaccinazioni per il Vaiolo delle scimmie, anche all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con la somministrazione delle prime 7 dosi effettuate all’interno della Uoc malattie infettive e tropicali. Sono 40 le fiale già a disposizione dell’Aou Senese, le vaccinazioni vengono effettuate su prenotazione per un massimo di 10 pazienti. Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite e-mail o per telefono”.