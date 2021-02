Vaccini:pronto Mandela forum Firenze,a regime 2400 al giorno

Il Mandela Forum di Firenze sarà il più grande hub di vaccinazioni della Toscana centrale, è stato presentato dal sindaco di Firenze Dario Nardella, dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal dg dell’Asl Toscana centro Paolo Morello.

Uno spazio di 2500 metri quadrati al piano terra del palazzetto, con 20 box di 3 metri per 2 in cui verranno effettuate le vaccinazioni, una zona accoglienza e informazioni con 6 postazioni, un’altra di stazionamento post vaccino (sempre con 6 postazioni) che servirà anche a prenotare l’appuntamento per il richiamo. Così è stato organizzato il Mandela Forum di Firenze, il più grande hub di vaccinazioni della Toscana centrale, presentato dal sindaco di Firenze Dario

Nardella, dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal dg dell’Asl Toscana centro Paolo Morello.

“Da qui partirà, il prossimo 14 febbraio, la vaccinazione dei cittadini di etа compresa fra i 18 e i 55 anni – ha detto Nardella -. Si inizia dalle categorie più esposte al virus come personale scolastico, lavoratori dei servizi essenziali, forze

dell’ordine e forze armate”. Insieme a Regione e Asl, ha aggiunto il sindaco, “abbiamo un piano molto dettagliato per questo hub in modo di arrivare a regime a vaccinare fino a 2.400 persone al giorno. Sarà operativo sette giorni su sette con l’obiettivo di arrivare alla vaccinazione completa entro la fine dell’anno”.

Nardella ha ance voluto lanciare un appello ai cittadini “affinché con grande senso di responsabilità aderiscano a questa campagna di vaccinazione fondamentale per

sconfiggere il virus”. “Mi fa piacere – ha poi concluso – che sia stata accettata la nostra proposta di utilizzare il Mandela Forum perché oltre ad essere utile questo luogo ha anche un bel messaggio: il palazzetto dello sport che porta il nome di Nelson Mandela diventa un punto di riferimento contro il virus per centinaia di migliaia di persone nei prossimi mesi”.