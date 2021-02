Covid: focolaio RSA San Casciano, 6 morti e 33 positivi

Si ampliano i numeri del focolaio Covid scoppiato nella Rsa ‘Villa San Martino’ a San Casciano Val di Pesa (Firenze): ad oggi risultano positivi 17 anziani ospiti, su 50, e 11 dipendenti (10 sanitari Oss e un animatore).

Inoltre dal 13 gennaio a oggi risultano esservi stati 6 decessi tra altre persone trovate positive al Covid sempre dentro la stessa Rsa. Lo si apprende dall’Asl Toscana Centro che precisa come nella ‘bolla Covid’, istituita dentro la stessa Rsa per separare i contagiati dagli altri, ci siano attualmente ricoverati anche cinque anziani trasferiti dalla Rsa Villa Jole di Bagno a Ripoli (Firenze) sempre perché positivi al Coronavirus. Nella rsa San Martino sono dunque 22 gli anziani curati per il Coronavirus.

Infine, come già accaduto in altre Rsa colpite da focolaio anche fra il personale addetto, all’interno della struttura è stato attivato il Gruppo di intervento rapido ospedale territorio (Girot) della Asl Toscana Centro.

Sono invece 46 in tutto gli anziani ospiti della Rsa Fossombroni di Arezzo positivi al Covid 19. Dagli ultimi tamponi effettuati sono emerse altre sette positività che

portano così a 46 il numero degli anziani contagiati mentre 32

sono risultati negativi.

I controlli hanno riguardato i residenti della RSA risultati negativi ai precedenti test di domenica 31 gennaio che, di conseguenza, erano ancora ospitati all’interno dell’istituto cittadino. Tra i sette nuovi contagiati, sei sono asintomatici e sono stati trasferiti in un apposito reparto Covid allestito in un settore isolato della casa di riposo come previsto dai protocolli anti-contagio dove sono stati presi in carico dall’Unità speciale di continuità assistenziale della Asl in collaborazione con il personale socio-sanitario della struttura.

Una paziente di questo gruppo aveva mostrato un’alterazione dello stato di

salute e dunque è stata trasferita dalla RSA all’ospedale San Donato di Arezzo.