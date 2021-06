Vaccini: Toscana,oggi al via prenotazioni per persone nate nel 1986-1987

By

Oggi si aprono le agende per persone nate 1986-1987.Sabato si chiude con classe età 30enni, da 7/6 al via per over16. L’aperture delle agende di questa settimana per i vaccini in Toscana

Si aprirà oggi, alle 17, sul portale regionale la finestra per la prenotazione del vaccino anti Covid da parte dei natinel 1986 e 1987. Lo ricorda il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social. Domani, venerdì 4 giugno, sarà poi la volta dei nati negli anni 1988 e 1989 (i 33 e 32enni), sempre alle ore 17, e sabato 5 giugno si chiuderà la classe d’età dei 30enni con l’apertura delle prenotazioni per i nati nel 1990 e 1991 (i 31 e 30enni).

Dal 7 giugno poi, la Toscana aprirà alla prenotazione di tutti coloro che hanno più di 16 anni, così come previsto dalle indicazioni contenute in una circolare del commissario per l’Emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Intanto la Regione Toscana, ieri, ha attivato un numero verde (055.9077777) riservato ai promessi sposi che possono così chiedere di essere vaccinati prima della cerimonia.

Corsia preferenziale anche per gli adolescenti, circa 30mila in Toscana, che si apprestano a sostenere l’esame di maturità che inizierà il 16 giugno. Da sabato 5 giugno una finestra a loro dedicata si aprirà sul portale regionale.

Ogni giorno dalle 19 alle 23.59, inoltre, il settore sanità digitale e innovazione della Regione Toscana mette a disposizione sul portale le dosi disponibili per il giorno successivo a causa di disdette o mancate prenotazioni.