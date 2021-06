Incendio magazzino coop Ponte a Greve

Incendio al magazzino della Coop di Ponte a Greve, il traffico è al momento bloccato sul viale Nenni da e verso Scandicci.

Un incendio si è sviluppato in una parte del tetto del magazzino coop di Ponte a Greve, i nostri ascoltatori ci segnalano che le fiamme sono ben visibili anche dal viale Nenni e verso Scandicci.

Arriva un breve comunicato dei Vigili del fuoco di Firenze:”I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo presso il centro commerciale di Ponte a Greve, per un incendio che ha coinvolto parte della copertura. Al momento l’intervento è ancora in corso e non ci sono altre informazioni”.

In supporto alle squadre già sul posto, anche uomini e mezzi provenienti dai Comandi di Prato e Pistoia

l’incendio è scaturito durante dei lavori di impermeabilizzazione del tetto. Lo rende noto Unicoop Firenze. Le fiamme, viene precisato in una nota, non hanno interessato il punto vendita, che è comunque stato evacuato in via precauzionale. L’incendio è adesso sotto controllo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Firenze, con il supporto dei comandi di Prato e Pistoia.

