Vaccini 65-69enni, prenotazioni terminate in 23 minuti su portale regionale

Vaccini: sono finite in 23 minuti le 9.600 dosi di vaccino Johnson & Johnson messe sul portale regionale questa mattina alle 9 a disposizione dei 65-69enni.

“Alle 9 – fa sapere Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione di Regione Toscana – oltre 26mila persone erano collegate al portale in attesa dell’apertura della finestra. Abbiamo registrato 912 prenotazioni al secondo”. Chiusa l’agenda J&J, fanno sapere dalla Regione, le prenotazioni per i 65-69enni andranno comunque avanti grazie a 92mila dosi Pfizer con somministrazioni da programmare per tutto il mese, fino a domenica 30 maggio.

Intanto apre il secondo hub vaccinale nella Sala del Pellegrinaio Novo dell’ex Misericordia e Dolce in piazza dell’ospedale a Prato. Sarà attivo dalle 8 di giovedì 6 maggio ed affiancherà nella campagna vaccinale Covid-19 il Centro Pegaso di via Galcianese ed i presidi territoriali di Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio. L’apertura del secondo hub pratese, spiega una nota, è stata possibile grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato (Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza) che hanno aderito ad un avviso di manifestazione di interesse dell’Azienda sanitaria.

Le vaccinazioni saranno garantite con personale medico, infermieristico ed amministrativo messo a disposizione dall’Azienda sanitaria e dalle associazioni di volontariato. Gli spazi del Pellegrinaio Novo, adibito a Sala conferenze, sono stati completamente riorganizzati in modo funzionale per effettuare la vaccinazione e permettere il potenziamento delle somministrazioni di dosi. Nel nuovo hub saranno somministrati, compatibilmente alla disponibilità dei vaccini, 1.080 dosi al giorno con una organizzazione su tre turni per assicurare l’apertura dalle ore 8 alle 22 tutti i giorni. A disposizione tre postazioni per la registrazione e le procedure di accettazione, tre postazioni per l’accoglienza, una sala di attesa, sei box per la somministrazione del vaccino, uno spazio osservazione ed una sala attrezzata per eventuali emergenze.