Uomo e donna giù da cavalcavia A1, ipotesi omicidio-suicidio

Ipotesi di omicidio-suicidio nel Fiorentino, lungo la A1. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l’autostrada, nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima.

A seguito di una segnalazione, nelle prime ore del pomeriggio, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti, secondo quanto ricostruisce la Questura di Firenze, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. In base a quanto emerso dai primi accertamenti l’ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio.

Sul luogo dell’evento con la polizia stradale intervenuti anche i Vigili del fuoco e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia: a seguito dell’accaduto sulla A1 Panoramica, intorno alle 15:30, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra il bivio con la A1 Direttissima e Roncobilaccio.

La società Autostrade consiglia agli utenti diretti a Pian del Voglio/Rioveggio di proseguire lungo la A1 Direttissima, uscire a Badia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 Panoramica alla Stazione di Pian del Voglio.