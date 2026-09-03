Tramvia Firenze, domani nuova fase dei lavori in piazza Beccaria

Procedono i lavori della linea tramviaria per Bagno a Ripoli (Firenze): da domani, 4 settembre, saranno istituiti alcuni provvedimenti in piazza Beccaria per l’avanzamento delle lavorazioni della pavimentazione in pietra sul lato di borgo La Croce.

Nello spicchio lato viale Gramsci sarà interessato l’incrocio con via Manzoni con chiusura della strada da via Leopardi. I veicoli diretti nel tratto non chiuso di via Leopardi, si legge in una nota, potranno utilizzare l’itinerario viale Giovine Italia, via dell’Agnolo, via Santa Verdiana, via della Mattonaia, via Niccolini con rientro in via Leopardi.

Il provvedimento comporterà anche la rimozione temporanea delle postazioni di raccolta di Alia Plures: per garantire la continuità del servizio, i rifiuti differenziati potranno essere conferiti nella postazione di via Leopardi (fronte civico 12) che sarà potenziata. Questa configurazione sarà in vigore fino al 22 settembre. Sempre da domani sull’altro spicchio della piazza sarà chiusa la corsia lato edifici da Borgo La Croce a lato viale Giovine Italia.

Per i veicoli provenienti dalla corsia lato edifici nel tratto viale Gramsci-Borgo La Croce sarà predisposta una corsia di rientro sul viale a centro piazza, in adiacenza al percorso pedonale.

Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 9 ottobre.