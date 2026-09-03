Cirk Fantastik compie 20 anni e festeggia con 39 spettacoli

Tre tende di circo, 39 spettacoli di compagnie nazionali ed internazionali di circo contemporaneo, 73 repliche, laboratori e concerti gratuiti: torna dal 10 al 20 settembre ‘Cirk Fantastik!’, che quest’anno compie 20 anni.

La programmazione si svolge tra il parco delle Cascine, a Firenze, e il centro cittadino di Scandicci (Firenze). A Firenze tra i protagonisti c’è la compagnia italo-francese My!Laika, realtà di punta del circo contemporaneo europeo, presente nei principali festival internazionali, tra cui il Festival d’Avignon, il Grec di Barcellona e il Teatro Circo Price di Madrid. La compagnia presenterà La Soirée (venerdì 11 e sabato 12), cabaret circense eccentrico e surreale con undici artisti in scena, liberamente ispirato a La Bal di Ettore Scola. Circo Madera torna poi con vari spettacoli: tra questi ‘L’Orfeo – Epic Night Show’ (giovedì 10 e venerdì 11), l’originale rilettura del mito di Orfeo ed Euridice ispirata all’opera di Monteverdi, in cui musica classica e contemporanea, circo e teatro si intrecciano attraverso un linguaggio acrobatico, clownesco e musicale. La compagnia svizzera Tita8lou presenterà ‘Siku. Vita e morte al Polo Nord’ (da venerdì 18 a domenica 20), che, è stato spiegato, è “una caotica conferenza illustrata sull’Artico e sulla cultura Inuit, sospesa tra clownerie e riflessione sullo sguardo verso l’altro”. Come ospite speciale quest’anno, ha spiegato la direttrice artistica Natalia Bavar, “ci sarà un teatro su ruote, un camion-teatro trasformato in spazio di spettacolo per 16 spettatori”. L’evento è ideato e realizzato da Aria Network Culturale con il supporto di Fondazione Cr Firenze. “Quest’anno celebriamo due traguardi importanti: i vent’anni di Cirk Fantastik e i dieci anni di collaborazione tra Fondazione Cr Firenze e Aria Network Culturale – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione Cr Firenze -. Un legame cresciuto nel tempo, sia per le risorse messe a disposizione sia per l’offerta culturale sviluppata insieme. Il circo contemporaneo non è soltanto una forma di intrattenimento: ha la capacità di coinvolgere persone di ogni età e di educare le nuove generazioni alla creatività”. Per l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini “il festival è prezioso, particolare, unico. L’arte circense riesce a parlare a tutti”.