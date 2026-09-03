All’Università di Firenze quasi 700mila euro per la mobilità internazionale fuori dall’Unione Europea

L’attrattività dell’Ateneo fiorentino si rafforza attraverso una rete sempre più solida di relazioni con istituzioni estere, pensata per offrire un’esperienza formativa senza frontiere.

In questo contesto si inserisce il nuovo finanziamento di 686.213 euro ottenuto per la mobilità verso i Paesi terzi non associati al Programma Erasmus+, afferente alla specifica azione europea KA171. Il risultato conferma l’eccellenza progettuale dell’ateneo in un contesto europeo altamente competitivo, segnando il suo nono successo consecutivo.

I fondi, distribuiti su una durata di 36 mesi a partire da agosto 2026, permetteranno a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo di Unifi e delle università partner di svolgere attività di studio, docenza e formazione sulla base di appositi bandi dipartimentali. L’iniziativa coinvolge 17 Paesi ed è promossa da otto dipartimenti: Architettura (DIDA), Biologia (BIO), Scienze della Salute (DSS), Scienze della Terra (DST), Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI), Scienze Politiche e Sociali (DSPS) e Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC).

“Questo risultato conferma quanto l’Ateneo creda nella mobilità internazionale come valore concreto per tutta la nostra comunità”, sottolinea la rettrice Alessandra Petrucci. “Rafforzare i legami con atenei di tutto il mondo ci permette di offrire a studenti, docenti e personale occasioni reali di confronto, rendendo al tempo stesso la nostra offerta formativa sempre più attrattiva e aperta all’esterno.”

Ventidue sono infatti percorsi internazionali – organizzati in collaborazione con atenei stranieri per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli – e oltre 20 corsi di studio erogati anche o esclusivamente in lingua inglese.

L’Ateneo accompagna inoltre gli studenti internazionali attraverso un sistema integrato di accoglienza, per supportare l’ingresso nella vita universitaria e cittadina: l’International students information desk in Morgagni per un’assistenza dedicata nella gestione delle pratiche amministrative; l’ufficio Mobilità internazionale, per tutti i programmi di mobilità, non solo Erasmus; i servizi dedicati all’accoglienza degli ospiti internazionali, dalla ricerca dell’alloggio al permesso di soggiorno; i corsi gratuiti di lingua italiana erogati dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA); le attività di tutorato internazionale, con studenti senior che guidano i nuovi arrivati nell’organizzazione degli studi.