Ritorna la #domenicalmuseo: il 6 settembre ingresso gratuito nei musei del GAMB

La Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee, il Museo di Palazzo Davanzati e il Complesso di Orsanmichele apriranno gratuitamente ai visitatori per la prima domenica del mese. Proseguono anche le aperture serali e il contest fotografico “Notturno al Museo”.

Domenica 6 settembre la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee, il Museo di Palazzo Davanzati e il Complesso di Orsanmichele apriranno gratuitamente al pubblico in occasione della #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese promuove l’accesso a costo zero ai musei e ai parchi archeologici statali.

Sarà un’occasione per scoprire le collezioni e i monumenti che fanno parte del GAMB – Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, il sistema museale che riunisce alcuni dei più importanti luoghi della cultura fiorentina e propone un percorso attraverso secoli di storia dell’arte, dal Medioevo al Rinascimento fino all’età moderna.

Alla Galleria dell’Accademia di Firenze sarà possibile ammirare i capolavori di Michelangelo, dal David ai Prigioni, insieme alle collezioni di pittura medievale e rinascimentale, alla Gipsoteca dedicata a Lorenzo Bartolini e Luigi Pampaloni e alla preziosa raccolta di strumenti musicali provenienti dalle collezioni medicee e lorenesi.

Al Museo Nazionale del Bargello, ospitato nel più antico palazzo pubblico di Firenze, i visitatori potranno ammirare le opere di alcuni dei massimi protagonisti della scultura italiana, da Donatello a Verrocchio, da Michelangelo a Cellini, fino a Giambologna e ai Della Robbia. La visita potrà proseguire al Museo delle Cappelle Medicee, con la Sagrestia Nuova progettata da Michelangelo e la monumentale Cappella dei Principi; al Museo di Palazzo Davanzati, straordinaria testimonianza della vita di una famiglia fiorentina del Trecento; e al Complesso di Orsanmichele, edificio unico nel panorama fiorentino, nato come mercato del grano e trasformato in chiesa, che conserva importanti opere della grande stagione della scultura rinascimentale.

In occasione della #domenicalmuseo non sarà possibile effettuare prenotazioni: per accedere sarà sufficiente recarsi all’ingresso dei singoli musei e attendere il proprio turno. La prenotazione è invece fortemente consigliata negli altri giorni di apertura (al costo di 4 euro per la Galleria dell’Accademia di Firenze, 3 euro per Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee, Complesso di Orsanmichele e Museo di Palazzo Davanzati), tramite il centro prenotazioni al numero +39 055 294883 oppure attraverso i siti web ufficiali della Galleria dell’Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello.

Il calendario del GAMB proseguirà nel mese di ottobre con un ciclo di aperture straordinarie che coinvolgerà il Museo Nazionale del Bargello, il Complesso di Orsanmichele e il Museo di Palazzo Davanzati. Le tre sedi saranno eccezionalmente aperte nei lunedì 5, 12, 19 e 26 ottobre, dalle 17.00 alle 21.00, in deroga alla consueta chiusura settimanale. Un’occasione speciale per visitare tre luoghi simbolo del patrimonio artistico fiorentino in una fascia oraria insolita e vivere le collezioni in un’atmosfera diversa da quella della consueta visita.

Il programma di aperture straordinarie si concluderà lunedì 30 novembre, in occasione della Festa della Toscana. In questa giornata saranno eccezionalmente aperti, dalle 17.15 alle 21.00, la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo delle Cappelle Medicee, il Museo Nazionale del Bargello, il Complesso di Orsanmichele e il Museo di Palazzo Davanzati. Le aperture straordinarie sono realizzate nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di accesso e avvicinare sempre più il pubblico al patrimonio custodito dai musei del GAMB.

Prosegue inoltre “Notturno al Museo”, il contest fotografico del GAMB dedicato alle aperture serali dei musei. L’iniziativa invita tutti i visitatori a raccontare attraverso la fotografia un dettaglio, un’emozione o un’atmosfera vissuta durante la visita serale – osservando i musei e le loro opere attraverso una luce e uno sguardo nuovi.

Il contest è aperto a tutti. Per partecipare è necessario realizzare uno scatto durante le aperture serali, senza utilizzare flash né apparecchiature professionali, e inviarlo all’indirizzo ga-afi-mn-bar.comunicazione@ cultura.gov.it entro il 31 ottobre 2026 – indicando nome, cognome e il museo nel quale è stata realizzata la fotografia. Una giuria nominata dal GAMB selezionerà le sette fotografie più significative per qualità, originalità e capacità di restituire l’atmosfera unica delle aperture serali. Gli scatti selezionati saranno pubblicati sui canali social del GAMB con il credito dell’autore.