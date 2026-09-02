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ToscanaCronacaAd Arezzo controllore aggredito su bus, colpito al volto
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Ad Arezzo controllore aggredito su bus, colpito al volto

By Redazione
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Aggredito a bordo di un bus di Autolinee Toscane un verificatore della società Holacheck, incaricato dei controlli sui biglietti. È accaduto ieri pomeriggio in via Guido Monaco, nel centro di Arezzo.

Un uomo, arrivato in bicicletta, avrebbe bloccato il mezzo della linea A+ e poi, una volta salito a bordo, avrebbe colpito il verificatore con un pugno e una testata al volto. Per il lavoratore la prognosi è di 20 giorni.

Secondo quanto riferito da Autolinee Toscane, l’episodio sarebbe nato dopo un controllo effettuato in via Crispi, durante il quale due minorenni sarebbero state trovate senza regolare titolo di viaggio. Una delle ragazze avrebbe telefonato all’uomo, che avrebbe quindi raggiunto il bus.

Il controllore ha denunciato l’aggressione ai carabinieri. Le immagini delle telecamere di bordo sono state consegnate alle forze dell’ordine per consentire l’identificazione dell’aggressore, fuggito poi in bicicletta. Un video dell’episodio è anche circolato sui social. “La violenza con la quale l’uomo ha aggredito il lavoratore è davvero preoccupante” ha commentato il presidente onorario di Autolinee Toscane Gianni Bechelli, esprimendo solidarietà al verificatore.

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