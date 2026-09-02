Intesa in Toscana per rafforzare il sistema dei tutori dei minori stranieri

Rafforzare il sistema dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati sul territorio toscano grazie ai fondi europei Fami: è stato siglato un accordo tra il Garante dell’Infanzia e adolescenza della Toscana, Stefano Scaramelli, e il Coordinamento nazionale delle Comunità accoglienti, rappresentato dalla referente delegata Liviana Marelli.

L’intesa si inserisce nell’ambito del più ampio progetto nazionale ‘Fami 1038’, finanziato dall’Unione europea tramite il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2021-2027. E punta a dare nuovo impulso al sistema della tutela volontaria, promuovere capillarmente i corsi di formazione e garantire una rete di protezione sinergica e strutturata per i Minori stranieri non accompagnati (Msna) presenti in Toscana. Le azioni prioritarie si concentreranno sulla sensibilizzazione della cittadinanza e sul reclutamento di nuovi tutori volontari, con un’attenzione mirata alle province e ai territori toscani che registrano una maggiore carenza di queste figure.

“Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per garantire pienamente i diritti dei minori più vulnerabili che arrivano nel nostro territorio – ha dichiarato Scaramelli -. La collaborazione con il Cnca e il lavoro dell’Unità operativa locale ci permetteranno di qualificare e incrementare la presenza dei tutori volontari, figure essenziali non solo per gli adempimenti legali, ma per l’accompagnamento umano, l’inclusione e il percorso di autonomia di questi ragazzi. Lavoreremo fin da subito per raggiungere in modo capillare ogni territorio della Toscana”.