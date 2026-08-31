Sindaco Aulla, contrario ai Cpr, mia posizione chiara

“Non ho mai dato il mio assenso alla realizzazione di un Cpr ad Aulla (Massa Carrara). La mia posizione è sempre stata chiara ed è stata espressa anche attraverso atti ufficiali del Consiglio comunale. Non esiste alcun via libera né alcun ripensamento. No Cpr ad Aulla. No Cpr”. Così il sindaco di Aulla Roberto Valettini sui social in merito alla possibile realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri nel territorio comunale.

Ieri da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, a margine della Festa Tricolore di Massa, aveva sottolineato: “Il sindaco di Aulla ha posto dei dubbi sulla localizzazione nel suo comune, si è già confrontato col ministro, poi vediamo. Ma il sindaco di Aulla con molta intelligenza e molto senso di responsabilità non ha detto ‘Non lo voglio nel mio comune, non lo voglio nel mio territorio’, che è un approccio politico sbagliato.

Invece ha detto: ‘Guardate, attenzione al luogo individuato, parliamone, potrei avere dei suggerimenti migliori'”. Per Donzelli, “dire come fanno altri ‘in Toscana non si fa il Cpr’, questo è un approccio ideologico e sbagliato, che il sindaco di Aulla non sta tenendo”