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ToscanaCronacaTerremoto di magnitudo 3.2 tra Toscana ed Emilia
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Terremoto di magnitudo 3.2 tra Toscana ed Emilia

By Raffaele Palumbo
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:40 nel nord della Toscana, al confine con l’Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità ed epicentro a 7 km da Coreglia Antelminelli (Lucca) e a 10 da Fiumalbo (Modena). Una seconda scossa, più lieve, di magnitudo 1.4, è stata registrata alle 3:16. Il 28 agosto proprio a Coreglia Antelminelli si erano verificate altre due scosse, di intensità 3.2 e 2.6, senza registrare danni a cose o persone.
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