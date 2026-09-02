Maltratta la madre, arrestato a Firenze

Dopo la denuncia per maltrattamenti verso la madre ritorna a casa della donna e danneggia il portone, 46enne arrestato dalla polizia.
E’ accaduto lo scorso 31 agosto a Firenze. Da tempo, secondo quanto ricostruito, l’uomo, 46enne, aretino di origine e dipendente da alcol e droga, chiedeva soldi alla madre, 77 anni, nonostante avesse un lavoro. In diverse occasioni, avrebbe danneggiato mobili, la porta di casa, oltre a quella del condominio e la vettura della donna. Anche la sera del 30 agosto, avrebbe strattonato e spinto a terra la madre, che cadendo ha urtato una vetrina, ferendosi. Portata al pronto soccorso, ha ricevuto sette giorni di prognosi. Il giorno successivo, il 46enne si sarebbe ripresentato sotto casa dell’anziana, suonando insistentemente il campanello. In assenza di risposta, ha iniziato a colpire la porta con calci e pugni, danneggiando la maniglia. Sul posto è intervenuta una volante. Gli agenti hanno quindi arrestato il 46enne, in attesa della convalida.