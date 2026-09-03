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Gio 3 Set 2026
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Operaio ustionato durante manutenzione a un distributore di carburante

By Redazione
Cisanello Pisa
@Controradio

Un operaio di 37 anni è rimasto ferito, riportando ustioni piuttosto serie in diverse parti del corpo, durante un intervento di manutenzione presso un distributore di carburanti dismesso a Volterra (Pisa).

L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso al centro ustioni dell’ospedale Cisanello di Pisa e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei luoghi, la polizia e i funzionari del dipartimento di medicina del lavoro dell’Asl Toscana nord ovest. Per cause ancora in corso di accertamento, durante la fase di manutenzione ordinaria dei depositi di carburante, l’operaio è rimasto seriamente ustionato al volto, alle braccia e al dorso.

L’operaio rimasto ustionato a Volterra durante lavori di manutenzione a un distributore di carburanti fuori servizio è residente in provincia di Pescara ed è dipendente di un’azienda abruzzese. Il lavoratore Da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, durante la manutenzione di una cisterna ha riportato ustioni provocate dallo scoppio di residui di vapori di benzina, innescati dall’azionamento di una mola.

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