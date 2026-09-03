Nuova ondata di caldo, a Firenze codice giallo da oggi a sabato

È arrivata una nuova ondata di caldo a Firenze. Il bollettino del Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale ha comunicato da oggi l’allerta gialla per gli effetti della temperatura sulla salute. E le previsioni indicano che il codice di livello 1 continuerà fino a sabato 5 settembre.

Lo riferisce Palazzo Vecchio in una nota, evidenziando che le previsioni del Centro funzionale regionale indicano un aumento progressivo delle temperature, soprattutto delle massime, con punte di 35-36 gradi.

Le temperature registrate stamani alle 11 (ora solare) sono state 29,8 gradi alla stazione Firenze Università, 30,8 a quella dell’Orto Botanico e 30,3 a quella al Giardino di Boboli. Il bollettino del ministero prevede per oggi alle 14 la temperatura di 33 gradi, domani lieve calo a 32 e sabato salirà a 34. La temperatura massima percepita è prevista a 36 gradi per i tre giorni.

Il Comune rinnova così l’avviso ai cittadini in merito alle precauzioni da adottare durante le giornate più calde, con particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini molto piccoli.