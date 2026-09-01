Toscana proroga l’ordinanza anti-caldo per il lavoro all’aperto

La Regione Toscana ha prorogato fino al prossimo 30 settembre la validità dell’ordinanza anti-caldo che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata (dalle 12.30 alle 16) nei giorni a rischio elevato. “Elevate temperature estive stanno continuando a verificarsi, con successive ondate di calore”, si legge nel provvedimento di proroga firmato dal presidente della Regione Eugenio Giani.

L’ordinanza si applica su tutto il territorio regionale per agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto e cave; nelle ore o nei settori non soggetti a divieto assoluto la Regione raccomanda comunque alle aziende di applicare le linee guida regionali per proteggere la salute dei lavoratori, rimodulando gli orari di lavoro, prevedendo pause in zone fresche e ombreggiate, garantendo acqua fresca costante e adottando la rotazione del personale.