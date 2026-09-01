Controradio Streaming
Mar 1 Set 2026
Controradio Streaming
ToscanaMeteoToscana proroga l'ordinanza anti-caldo per il lavoro all'aperto
Meteo

Toscana proroga l’ordinanza anti-caldo per il lavoro all’aperto

By Redazione
foto Imagoeconomica

La Regione Toscana ha prorogato fino al prossimo 30 settembre la validità dell’ordinanza anti-caldo che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata (dalle 12.30 alle 16) nei giorni a rischio elevato. “Elevate temperature estive stanno continuando a verificarsi, con successive ondate di calore”, si legge nel provvedimento di proroga firmato dal presidente della Regione Eugenio Giani.

L’ordinanza si applica su tutto il territorio regionale per agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto e cave; nelle ore o nei settori non soggetti a divieto assoluto la Regione raccomanda comunque alle aziende di applicare le linee guida regionali per proteggere la salute dei lavoratori, rimodulando gli orari di lavoro, prevedendo pause in zone fresche e ombreggiate, garantendo acqua fresca costante e adottando la rotazione del personale.

Articolo precedente
PM10 in Toscana, anomalie temporanee per le masse d’aria dal Nord Africa

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32192Cronaca19527Politica4389Cultura & Spettacolo3875Diritti2728Sanità2585

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI