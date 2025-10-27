Università Firenze, laurea honoris causa a Roberto Bolle

L’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in pratiche, linguaggi e culture della comunicazione a Roberto Bolle, étoile dal 2004 della Scala di Milano, che ha danzato in tutti i maggiori teatri del mondo e con le compagnie più prestigiose.

L’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in pratiche, linguaggi e culture della comunicazione a Roberto Bolle, étoile dal 2004 della Scala di Milano, che ha danzato in tutti i maggiori teatri del mondo e con le compagnie più prestigiose, tra le quali l’American Ballet Theatre, il Balletto dell’Opéra di Parigi, il Balletto del Bol’šoj e del Mariinskij-Kirov, il Royal Ballet. La cerimonia, a invito, si svolgerà domani, martedì 28 ottobre, nell’aula magna di piazza San Marco 4 alle 10.30. Il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice dell’Ateneo Alessandra Petrucci, alla presenza del direttore del dipartimento di lettere e filosofia Simone Magherini, del presidente della Scuola di studi umanistici e della formazione Giovanni Zago e della prorettrice alla didattica Ersilia Menesini. La laudatio sarà tenuta da Benedetta Baldi, docente di didattica delle lingue moderne. Al termine della mattinata, Roberto Bolle terrà una lectio magistralis dal titolo ‘Il corpo come linguaggio: esperienze, valori e visione di una vita plasmata dalla danza’. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming dal canale Youtube di Ateneo. La laurea a Bolle, questa la motivazione, è conferita per “l’impegno appassionato nell’esaltare la capacità comunicativa della danza”, che ha reso il ballerino “interprete di una concezione dell’arte come veicolo di cultura, emozioni, socialità” e gli ha attribuito “un ruolo centrale nel processo di crescita culturale e artistica del nostro paese”. Il riconoscimento gli è attribuito anche per sottolineare il “suo continuativo rapporto con Firenze”.