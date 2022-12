Roberto Bolle e Stewart Copeland per Musart 2023

Roberto Bolle e Stewart Copeland sul palco del Musart Festival 2023 a Firenze, la kermesseche da anni, a luglio, anima piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo, con un raffinato cartellone di concerti, spettacoli, visite a luoghi d’arte, mostre e proiezioni.

I biglietti per questi primi, grandi, nomi di Musart Festival 2023 (Roberto Bolle da 63,25 euro – Stewart Copeland da 30 euro) sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info festivalmusart@gmail.com.

Come ormai tradizione, sarà l’Étoile Roberto Bolle e il suo straordinario Gala di danza ad aprire Musart Festival, sabato 15 luglio 2023.

Una serata orchestrale ad alta energia che celebra il lavoro di una leggenda del rock e compositore ispiratissimo: Stewart Copeland salirà sul palco di piazza della Santissima Annunziata martedì 25 luglio con il progetto Police Deranged for Orchestra. In scaletta pietre miliari dei Police, da “Roxanne” a “Message in a Bottle”, e altri successi dalla straordinaria produzione di Copeland. Sul palco, oltre a Copeland alla batteria, tre cantanti, un chitarrista e orchestra.

Police Deranged For Orchestra è un concentrato dell’epica ascesa di Stewart Copeland attraverso quattro decenni. Batterista e fondatore degli immensi Police, Copeland è anche un compositore estremamente eclettico: le sue produzioni spaziano dalla colonne sonore per il cinema – tra le altre, “Rumble Fish” di Francis Ford Coppola e “Wall Street” di Oliver Stone, – alla musica per opere, balletti, programmi tv, videogiochi e molto altro.

Altri grandi nomi sono in arrivo. Presto il programma completo del festival. Info e aggiornamenti www.musartfestival.it.