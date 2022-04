Università di Siena: trovate in un ufficio scritte fasciste e omofobe

Scritte di stampo fascista e omofobo, con vernice nera e a caratteri cubitali, sono state fatte nell’ufficio di una dipendente dell’Università di Siena in base a quanto scoperto stamani dai suoi colleghi del dipartimento tecnico amministrativo dell’ateneo.

Le scritte all’Università di Siena, sono state trovate stamani alla riapertura degli uffici dell’ateneo, quindi potrebbero essere state fatte dalla sera precedente o nella notte. Le immagini delle telecamere interne vengono esaminate dalla polizia per cercare di individuare eventuali movimenti di persone nell’area dove si trova l’ufficio diventato l’obiettivo del gesto vandalico.

Oltre a scritte inneggianti al Duce, Benito Mussolini, (‘W Dux’, ‘A noi’), c’erano offese di stampo omofobo (‘Fuori f…i’) e anche contro la Cgil (‘Fuori Cgil’), non solo sulle pareti della stanza ma anche sulla scrivania e l’intera postazione di lavoro della dipendente. L’Università di Siena ha presentato denuncia alla questura. Indagini della Digos che ha già effettuato un sopralluogo e acquisito i filmati delle videocamere interne.

“Ferma condanna per un gesto vile, intimidatorio, di cui spero si possa trovare quanto prima i responsabili”, dichiara il rettore Francesco Frati commentando l’episodio. “Sono rimasto molto turbato dall’accaduto come tutti i colleghi e colleghe dell’ateneo che hanno condiviso lo sdegno” ha aggiunto Frati sottolineando che, “in questo momento il sentimento prevalente è quello dell’indignazione, oltre alla persona è stata colpita l’istituzione Università che da sempre professa i valori della democrazia, dell’inclusione e del dialogo, e che rifugge qualsiasi tendenza alla violenza, sia fisica che verbale, come in questo caso”.